POL-DA: Darmstadt-Nord: Vorbildliche Autofahrer bei Polizeikontrolle

Darmstadt (ots) - Kurz nachdem ein 22-Jähriger am Mittwochmittag (4.12.) eine Bäckerei am Luisenplatz verlassen hatte, fiel ihm seine fehlende Geldbörse auf. Zwischen 13.00 bis 13.30 Uhr hatte er im Laden gezahlt und danach die Börse in seine Jacke gesteckt. Die bislang unbekannten Täter entnahmen sie ihm in einem unbemerkten Moment und flüchteten danach in ...

