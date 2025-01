Polizei Bochum

POL-BO: Nach Raubdelikt in Straßenbahn: Polizei nimmt Tatverdächtigen (28) fest

Bochum, Herne (ots)

Ein 48-jähriger Kölner wurde bei einer Straßenbahnfahrt durch Bochum am Donnerstagmorgen, 30. Januar, beraubt. Polizeibeamte nahmen den Täter (28) kurze Zeit später fest.

Der Vorfall ereignete sich gegen 8.20 Uhr in einer Straßenbahn der Linie 306, die vom Bochumer Hauptbahnhof in Richtung Wanne-Eickel unterwegs war. Während der Fahrt wurde der Kölner von einem ihm unbekannten Mann zunächst verbal angegangen und im weiteren Verlauf geschlagen. Bei einem Bremsvorgang der Bahn stürzte der Fremde, der nach Angaben des 48-Jährigen stark alkoholisiert zu sein schien, auf ihn. Hierbei nutzte er die körperliche Nähe und entwendete das Mobiltelefon des Kölners. Anschließend stieg der Täter in Höhe des Hannibal Centers aus.

Der Kölner erlitt leichte Verletzungen.

Kurze Zeit später kam es zu einem Telefonat, in welchem der Täter von dem Kölner für die Herausgabe seines Smartphones einen Bargeldbetrag forderte. Zur Übergabe verabredeten sich die beiden Männer in der Herner Innenstadt. Am vereinbarten Treffpunkt erschien der Kölner jedoch nicht allein - Zivilbeamte der Polizei begleiteten ihn. Die Polizisten nahmen den Tatverdächtigen, einen 28-jährigen Mann ohne festen Wohnsitz, noch an Ort und Stelle fest. Das zuvor gestohlene Telefon führte er mit sich.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell