POL-BO: Einbruch in Herner Wohnung - Polizei sucht Zeugen

Herne (ots)

Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stöckstraße in Herne und sucht Zeugen.

Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Mittwoch, 29. Januar, gegen 13 Uhr Zugang zu der Wohnung verschafft. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete unter anderem eine wertvolle Münze. Weitere Angaben zur Beute stehen noch aus.

Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: etwa 50 Jahre alt, Glatze, Brille, bekleidet mit einem schwarzen Pullover, einer weißen Hose und dunklen Schuhen. Er trug einen Mundschutz.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter den Rufnummern 0234 909-4135 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell