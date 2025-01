POL-BO: "Wohnungs-Einbruchs-Radar" - das Polizeipräsidium Bochum informiert wieder über die Verteilung der Wohnungseinbrüche

Herne (ots) - Die Kriminalpolizei ermittelt nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses an der Stöckstraße in Herne und sucht Zeugen. Ein bislang unbekannter Täter hat sich am Mittwoch, 29. Januar, gegen 13 Uhr Zugang zu der Wohnung verschafft. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entwendete unter anderem eine wertvolle Münze. Weitere Angaben zur Beute stehen noch aus. Der Tatverdächtige wird wie ...

