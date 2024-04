Feuerwehr Sprockhövel

FW-EN: Zwei Ölspuren im Stadtgebiet

Bild-Infos

Download

Sprockhövel (ots)

Am vergangenen Freitagnachmittag sowie am Samstagabend rückte die Feuerwehr Sprockhövel aufgrund von zwei Ölspuren aus. Auf der Wuppertaler Straße und im Hibbelweg sowie auf der Haßlinghauser und Schevener Straße brachten die ehrenamtlichen Einsatzkräfte jeweils 200 kg Bindemittel auf die Fahrbahn auf. Eine städtische Kehrmaschine reinigte die betroffenen Bereiche anschließend. Ein Verursacher konnte in beiden Fällen nicht ermittelt werden.

Original-Content von: Feuerwehr Sprockhövel, übermittelt durch news aktuell