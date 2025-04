Bundespolizeiinspektion Dresden

BPOLI DD: Gefährliche Körperverletzung am Wiener Platz - Täter durch Bundespolizei identifiziert

Dresden (ots)

Am 10. April 2025 wurden Beamte der Bundespolizeiinspektion Dresden gegen 22:10 Uhr am Hauptbahnhof Dresden von einem 22-jährigen irakischen Staatsangehörigen angesprochen. Dieser gab an, kurz zuvor auf dem Wiener Platz mit Pfefferspray angegriffen worden zu sein.

Die Beamten begaben sich umgehend mit dem Geschädigten zum Wiener Platz, konnten den mutmaßlichen Täter jedoch nicht mehr vor Ort antreffen. Zeugen des Vorfalls bestätigten den Angriff. Am Tatort wurde die Jacke des mutmaßlichen Täters mit seinen Ausweisdokumenten gefunden. Es handelte sich um einen 19-jährigen syrischen Staatsangehörigen. Der Geschädigte identifizierte den Angreifer eindeutig wieder.

Der 22-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in das Bundespolizeirevier Dresden Hauptbahnhof gebracht, wo ein Rettungswagen verständigt wurde.

Kurze Zeit später meldete sich am Hauptbahnhof eine männliche Person, die angab, ihre Jacke verloren zu haben. Bei dieser Person handelte es sich um den mutmaßlichen Täter der gefährlichen Körperverletzung.

Die Bundespolizeiinspektion Dresden hat den Fall zur weiteren Bearbeitung an die Landespolizei Sachsen übergeben.

Original-Content von: Bundespolizeiinspektion Dresden, übermittelt durch news aktuell