POL-KLE: Kreis Kleve - Polizei kontrolliert gewerblichen Güterverkehr

zum Teil erhebliche Mängel festgestellt

Der Verkehrsdienst der Kreis Klever Polizei führte am Montagvormittag (17. Februar 2025) im Rahmen der europaweiten Kontrollaktion "Roadpol Truck & Bus" einen Schwerpunkteinsatz zur Überwachung des gewerblichen Güterverkehrs durch. An der Kontrollstelle in Kevelaer, B 9, sowie im Umfeld wurden unter Einbindung einer mobilen Radlastwaage der Düsseldorfer Polizei insgesamt 27 Fahrzeuge kontrolliert. Bei fünf kontrollierten Sattelzügen wurde eine erhebliche Überschreitung des zulässigen Gesamtgewichts von über 20 % festgestellt. Ein Fahrer stand unter Verdacht, die Fahrt unter dem Einfluss berauschender Mittel angetreten zu haben. Es wurde eine Blutprobe angeordnet. Weitere Verstöße wurden u.a. im Bereich des Fahrpersonalrechts, der Ladungssicherung sowie der Fahrzeugbeschaffenheit und -maße festgestellt. Ein Sattelzug wurde zwecks technischer Überprüfung einer Prüfstelle zugeführt, wo mehrere erhebliche bzw. gefährliche Mängel (u.a. an den Bremsen) festgestellt wurden. In neun Fällen wurde die Weiterfahrt untersagt. Das Ergebnis zeigt, dass regelmäßige Kontrollen auch dieser Verkehrsarten zur Steigerung der Verkehrssicherheit notwendig sind und sie werden daher auch zukünftig weiter durchgeführt. An der Kontrolle am Montag beteiligten sich neben Beamten des Polizeipräsidiums Düsseldorf auch ein Mitarbeiter der Bußgeldstelle des Kreises Kleve.(sp)

