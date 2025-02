Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Issum - Unfallverursacher meldet sich bei der Polizei

Jetzt wird das beschädigte Fahrzeug gesucht!

Issum-Sevelen (ots)

Am Montagabend (17. Februar 2025) meldete sich der Fahrer eines Taxis bei der Polizei in Geldern. Er hatte an seinem Fahrzeug, einer beigen Mercedes E-Klasse, einen Heckschaden festgestellt und befürchtete, dass er diesen selbst verursacht haben könnte. Er hatte am Nachmittag etwa in der Zeit gegen 15:50 Uhr bis 16:10 Uhr an der Büllenstraße in Issum-Sevelen einen Fahrgast an einem Altenheim abgeholt. Dabei sei er beim Ausparken vermeintlich mit einem Stein in Berührung gekommen, habe jedoch zunächst keinen Schaden bemerkt. Erst etwas später sei ihm ein Heckschaden aufgefallen. Möglicherweise habe er ein auf dem Parkplatz am Altenheim neben ihm stehendes Fahrzeug angefahren. Dieses war jedoch nicht mehr vor Ort. Die Polizei in Geldern hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht jetzt dieses Fahrzeug. Es könnte sich dabei um einen schwarzen Hyundai handeln, der von einer älteren Dame gefahren werden könnte. An dem Fahrzeug müssten Schäden erkennbar sein. Da es aber nicht gesichert ist, dass dieser schwarze Hyundai das beschädigte Fahrzeug ist, könnte auch ein anderes, auf dem Parkplatz am Altenheim in der fraglichen Zeit abgestelltes Auto in Frage kommen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können oder eine "frische" Beschädigung an ihrem Fahrzeug feststellen, die mit dem beschriebenen Vorfall zusammenhängen könnten, bittet die Polizei, sich unter 02831 1250 zu melden.(sp)

