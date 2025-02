Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kalkar - PKW-Diebstahl

VW Caddy mit dem Kennzeichen KLE-T2802 entwendet

Kalkar (ots)

In der Nacht von Sonntag auf Montag (17. Februar 2025) haben unbekannte Täter einen VW Caddy gestohlen, der auf der Professor-Schmidt-Straße am Straßenrand abgestellt war. Offenbar schlugen sie eine Scheibe ein, um in das Fahrzeuginnere zu gelangen. Der Caddy ist blau, trägt eine auffällige Folierung eines Handwerkerunternehmens und das Kennzeichen KLE-T2802. Zeugen, die den Wagen gesehen haben oder Hinweise zum Diebstahl geben können, wenden sich bitte an die Kripo Kleve unter 02821 5040. (cs)

