Polizei Coesfeld

POL-COE: Lüdinghausen, Klosterstraße/Autofahrer bei Frontalzusammenstoß verletzt

Coesfeld (ots)

Bei einem Frontalzusammenstoß zweier Autos wurde am Dienstag (07.01.) ein 55-jähriger Dülmener verletzt. Gegen 17.30 Uhr stieß er mit seinem Wagen in Fahrtrichtung Erbdrostenweg fahrend frontal mit dem entgegenkommenden Auto einer ebenfalls 55 Jahre alten Frau aus Lüdinghausen zusammen und prallte anschließend noch gegen einen Baum. Der Dülmener wurde mit einem Rettungswagen in ein nahe gelegenes Krankenhaus gebracht, die Lüdinghauserin blieb unverletzt. Nach derzeitigem Stand ereignete sich der Unfall, weil mindestens einer der Beteiligten nicht weit genug rechts gefahren ist. Die Ermittlungen dauern an.

