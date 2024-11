Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Festnahme nach Einbruch

Lippstadt (ots)

In der vergangenen Nacht wurde die Polizei gegen 03:15 Uhr in die Bökenförderstraße gerufen, da Mitarbeiter des Sicherheitsdienstes des dortigen Verbrauchermarktes einen Einbruch festgestellt hatten. Die Polizeibeamten fanden vor Ort eingeschlagene Fensterscheiben im Bereich des Verwaltungstraktes vor. Diebesgut wurde nach derzeitigen Erkenntnissen nicht entwendet. Nach einem Zeugenhinweis konnte unmittelbar im Nahbereich des Tatortes eine 16-Jährige Jugendliche aus Erwitte angetroffen und festgenommen werden. Ob die 16-Jährige für den Einbruch in die Filiale am vergangenen Wochenende ebenfalls in Betracht kommt, ist derzeit Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

