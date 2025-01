POL-COE: Senden, Gettruper Straße/ Unfallflucht

Coesfeld (ots) - Unbekannte sind an der Weseler Straße in Buldern in eine Tankstelle eingebrochen. Zwischen 19 Uhr am Montag (06.01.25) und 6.45 Uhr am Dienstag (07.01.25) brachen die Täter ein Fenster auf. Sie entwendeten unter anderem Süßigkeiten und Getränke. Die Polizei in Dülmen bittet unter 02594-7930 um Hinweise. Rückfragen bitte an: Polizei Coesfeld Pressestelle Telefon: 02541-14-290 bis -292 Fax: ...

