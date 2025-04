Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Landkreis Schwalm-Eder, Borken-Singlis: Versuchter Raubüberfall mit Schusswaffe auf Supermarkt - Täterfestnahme

Kassel (ots)

Am Mittwoch, 16.04.2025, gegen 17:30 Uhr, fand ein versuchter Raubüberfall mit Schusswaffe auf einen Supermarkt in Borken-Singlis statt. Zur Tatzeit betrat der 20-jährige Täter den Supermarkt, richtete eine Schusswaffe auf die 49-jährige Kassiererin und forderte Bargeld. Dieses bekam der 58-jährige Marktleiter, der sich im hinteren Bereich des Marktes befand, mit und warf eine Flasche in Richtung des Täters. Daraufhin floh der Täter ohne Beute aus dem Markt und stieg in ein im Nahbereich wartendes Fahrzeug ein. Am Steuer des Fahrzeugs wartete ein weiterer, 23-jähriger Täter. Anschließend flohen beide Täter mit dem Fahrzeug vom Tatort. Im Rahmen umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte das Fahrzeug in der Ortschaft Borken festgestellt und die beiden Täter widerstandslos festgenommen werden. Eine Schreckschusswaffe wurde bei den Tätern aufgefunden und sichergestellt. Bei dem versuchten Raubüberfall wurde niemand verletzt. Die Kriminalpolizei in Homberg/Efze führt die weiteren Ermittlungen.

Frank Jochheim, Erster Polizeihauptkommissar

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell