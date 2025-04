Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Mann bei Brand in seiner Wohnung verletzt: Feuer möglicherweise fahrlässig verursacht

Kassel (ots)

Kassel-Wesertor:

In der Nacht zum heutigen Donnerstag wurden die Feuerwehr und die Polizei gegen 4:45 Uhr zu einem Brand in einem Mehrparteienhaus in der Gartenstraße gerufen. Der Bewohner der Erdgeschosswohnung, ein 50-jähriger Mann, hatte sich bei Löschversuchen Verbrennungen an der Hand und eine leichte Rauchgasvergiftung zugezogen, weshalb Rettungskräfte ihn in ein Krankenhaus brachten. Die weiteren Bewohner des Hauses blieben unverletzt. In der Wohnung war glücklicherweise nur geringer Schaden am Mobiliar sowie durch Verrußung entstanden. Wie die eingesetzte Streife des Polizeireviers Nord berichtet, könnte das Feuer nach bisherigen Erkenntnissen fahrlässig verursacht worden sein. Konkrete Hinweise auf eine andere Brandursache haben sich bislang nicht ergeben. Der schlafende 50-Jährige war durch eine Stichflamme im Raum wach geworden und hatte sofort mit dem Löschen begonnen, sodass eine Ausbreitung des Brandes verhindert werden konnte. Die Ermittlungen dauern an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell