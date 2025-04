Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Dreiste Trickdiebstähle durch falsche Wasserwerker in Oberzwehren und Fasanenhof: Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Oberzwehren und -Fasanenhof:

Gleich zweimal kam es am gestrigen Mittwoch in Wohnungen in Kassel zu dreisten Trickdiebstählen durch falsche Wasserwerker. Möglicherweise gegen beide Fälle auf das Konto ein und derselben unbekannten Täterbande. Die Ermittler der EG SÄM der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen, die Hinweise auf die Diebe geben können. Hinweise werden beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel. 0561-9100 entgegengenommen. Darüber hinaus möchte die Polizei Tipps geben, wie man sich vor einem Trickdiebstahl in den eigenen vier Wänden schützen kann.

Zunächst war am gestrigen Morgen gegen 9:30 Uhr ein unbekannter Mann in Handwerkerkleidung an der Wohnungstür eines Seniors in der Theodor-Haubach-Straße vorstellig geworden und hatte ihm eine Geschichte über eine angebohrte Wasserleitung aufgetischt. Während er im Badezimmer gemeinsam mit dem hochbetagten Mann das Wasser laufen ließ, schlich sich der unbekannte Komplize durch die angelehnte Wohnungstür hinein und stahl Bargeld aus einer Schreibtischschublade. Als der Senior wieder allein in der Wohnung war, bemerkte er den Diebstahl. Er beschrieb den aufnehmenden Polizisten einen schlanken, ca. 1,80 Meter großen Mann mit dunklerem Teint und einem grauen Basecap, der graue Arbeitskleidung mit einem Abzeichen am linken Ärmel trug und gebrochen Deutsch sprach.

Der zweite Trickdiebstahl ereignete sich gegen 18:15 Uhr in der Straße "Hinter dem Fasanenhof". Unter dem Vorwand, die Wasserleitungen überprüfen zu müssen, gelangte ein Mann, der sich als Mitarbeiter der Stadtwerke ausgab, in die Wohnung einer Seniorin und klaute in einem unbeobachteten Moment Geld aus dem Schlafzimmer. In diesem Fall soll es sich um einen 25 bis 30 Jahre alten, etwa 1,85 Meter großen Mann mit schwarzen Haaren und einem dunkleren Teint gehandelt haben, der einen dicken Bauch hatte. Er trug ein schwarzes Basecap und eine dunkelblaue Weste, so das Opfer.

Um sich im eigenen Zuhause vor Trickdieben zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Lassen Sie nie Unbekannte in Ihre Wohnung.

- Nutzen Sie einen Türspion und eine Sprechanlage.

- Öffnen Sie Ihre Tür nur mit vorgelegter Türsperre (z.B. Kastenschloss mit Sperrbügel).

- Lassen Sie nur dann Handwerker in die Wohnung, wenn Sie diese selbst bestellt haben oder sie eindeutig vom Vermieter angekündigt wurden.

- Wenden Sie sich an die Polizei, wenn Sie befürchten, Opfer einer Straftat zu werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell