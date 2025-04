Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Gernsheim: Einbruch in Pfarramt/Wer hat etwas bemerkt?

Gernsheim (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zum Freitag (11.04.) in das evangelische Pfarramt in der Darmstädter Straße ein. Nachdem sich die ungebetenen Besucher unter Anwendung von Gewalt Zutritt in das Gebäude verschafften, hebelten sie dort weitere Türen auf und entwendeten im Anschluss einen geringen Geldbetrag. Die Täter hinterließen allerdings einen Schaden von geschätzt rund 3000 Euro.

Vor diesem Hintergrund sucht die Polizei in Gernsheim nach Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben. Die Beamtinnen und Beamten sind unter der Rufnummer 06258/9343-0 zu erreichen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell