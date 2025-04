Polizei Hagen

POL-HA: Veranstaltungs-Erinnerung: Fahrradbörse am 06. April 2025 von 10-12 Uhr in der Jugendverkehrsschule

Hagen (ots)

Auch in diesem Jahr gibt es wieder eine Fahrradbörse. Sie findet am Sonntag, 06. April 2025, in der Jugendverkehrsschule Hagen am Ischelandteich (Am Sportpark 60, 58097 Hagen) statt. Von 10 Uhr bis 12 Uhr haben Sie die Möglichkeit, gebrauchte Fahrräder zu kaufen, zu verkaufen oder zu tauschen. Das Angebot, das von der Verkehrssicherheitsberatung der Polizei Hagen und der Verkehrswacht Hagen durchgeführt wird, richtet sich ausschließlich an Privatpersonen, gewerbliche Händler sind nicht zugelassen. Wichtig: Kinder dürfen in der Jugendverkehrsschule, auch bei kurzen Probefahrten, aus Sicherheitsgründen nur mit Helm Fahrrad fahren. Bringen Sie deshalb einen passenden Fahrradhelm zur Veranstaltung mit, wenn Sie planen ein Rad zu kaufen oder zu testen. (arn)

