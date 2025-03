Polizei Hagen

POL-HA: Gewaltbereiter Randalierer leistet Widerstand

Hagen-Hohenlimburg (ots)

An der Bushaltestelle "LenneArena" in der Elseyer Straße trafen Polizisten am Freitag (28.03.2025) auf einen gewaltbereiten Randalierer, der sich zuvor weigerte, einen Linienbus zu verlassen. Der 37-Jährige trat anderen Personen gegenüber aggressiv und maximal konfliktfreudig auf. Er war alkoholisiert und riss nach Angaben eines Busfahrers an der Bustür. Bei Eintreffen der Polizei schrie der Mann aus Altena lautstark, saß jedoch auf dem Gehweg. Bei Erblicken der Polizisten bezeichnete er sie unter anderem als "Fotzen" und "Mörder" und drohte damit, dass die Beamten ihren Job verlieren werden. Diverse Anordnungen ignorierte der Mann oder kam ihnen nur äußerst widerwillig nach. Die Polizisten versuchten, den 37-Jährigen vergeblich zu beruhigen und die Situation zu deeskalieren. Da zu befürchten und zu erwarten war, dass sich sein Verhalten nicht bessern wird und dass der Mann Straftaten begeht, nahmen ihn die Einsatzkräfte in Gewahrsam. Zunächst versuchte er sich zu weigern, in den Streifenwagen einzusteigen. Im Polizeigewahrsam lehnte er dann einen freiwilligen Alkoholtest ab und verhielt sich gesteigert aggressiv und respektlos. Er schrie hasserfüllt, versuchte die Tür der Zelle zu beschädigen und ging mit geballten Fäusten auf die Einsatzkräfte zu. Im weiteren Verlauf trat er nach den Polizisten und leistete Widerstand gegen die Maßnahmen. Ein Beamter wurde leicht verletzt. Der 37-Jährige erhielt eine Strafanzeige. (arn)

Original-Content von: Polizei Hagen, übermittelt durch news aktuell