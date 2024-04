POL-BO: Zusammenstoß auf dem Rheinischen Esel - Seniorin (87) schwer verletzt

Bochum (ots) - Am späten Freitagabend, 5. April, sind zwei Unbekannte in eine Wohnung in Bochum-Linden eingebrochen. Es werden Zeugen gesucht. Nach derzeitigem Kenntnisstand verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt zu der Wohnung am "Kesterkamp"/Hattinger Straße und durchwühlten mehrere Räume. Nach Zeugenangaben flüchteten die Einbrecher über den Balkon und ...

