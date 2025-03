Polizei Hagen

POL-HA: 12-jähriger Radfahrer bei Unfall in Hohenlimburg leicht verletzt

Hagen-Hohenlimburg (ots)

Ein 12-jähriger Junge wurde am Samstagnachmittag (29.03.2025) bei einem Verkehrsunfall in Hohenlimburg leicht verletzt. Das Kind war gegen 13.00 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Hohenlimburger Straße unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam es an der Einmündung zur Färberstraße zur Kollision zwischen dem Radfahrer und dem Mercedes einer 65-jährigen Frau, die auf die Hohenlimburger Straße einbiegen wollte. Der 12-Jährige stürzte und verletzte sich leicht. Der Rettungsdienst behandelte ihn an der Unfallstelle. Die Ermittlungen zur Unfallursache hat nun das Verkehrskommissariat übernommen. (sen)

