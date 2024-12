Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Wagenfeld - Tödlicher Verkehrsunfall ---

Diepholz (ots)

Am heutigen Nachmittag gegen 15.30 Uhr ist die Fahrerin eines Transporters in der Straße Auf dem Knapp tödlich verunglückt.

Die 56-Jährige befuhr die Straße Auf dem Knapp von Wagenfeld in Richtung Barver. Aus noch ungeklärter Ursache geriet das Fahrzeug von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Baum. Die Fahrerin war zunächst eingeklemmt, konnte aber schnell befreit werden. Die sofort durchgeführte Reanimation war erfolglos, die 56-Jährige verstarb noch am Unfallort. Ein zur Unterstützung angeforderter Rettungshubschrauber kam nicht zum Einsatz. Am Transporter entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Die Straße war für die Unfallaufnahme und die ersten Ermittlungen der Polizei zeitweise voll gesperrt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell