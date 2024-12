Polizeiinspektion Diepholz

POL-DH: --- Bassum, Unfallflucht mit hohem Schaden - Weyhe, Brand an Kita Neubau ---

Diepholz (ots)

Bassum - Verkehrsunfallflucht mit hohem Schaden

In der Straße Im Lerchenfeld in Neubruchhausen ist ein geparkter Pkw Opel-Corsa von einem unbekannten Pkw touchiert und erheblich beschädigt worden. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer ist am Mittwoch zwischen 09.30 Uhr und 10.30 Uhr vermutlich im Vorbeifahren gegen den Pkw geraten und hat die gesamte linke Fahrzeugseite beschädigt. Danach setzte er die Fahrt fort, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Der Schaden an dem geparkten Opel-Corsa beträgt mindestens 8000 Euro. Hinweise auf den Verursacher nimmt die Polizei Bassum, Tel. 04241 / 971680, entgegen.

Weyhe - Brand an Kita Rohbau

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Mittwochabend gegen 18.30 Uhr das Dach des Kita Rohbaus in der Angelser Straße in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte das Feuer schnell unter Kontrolle gebracht und gelöscht werden. Auch die Warnung wegen starker Rauchentwicklung Fenster und Türen geschlossen zu halten, konnte nach kurzer Zeit aufgehoben werden. Ob Arbeiten am Nachmittag am Dach des Rohbaus zu dem Brand geführt haben, müssen die Ermittlungen der Polizei klären. Nach Beendigung der Löscharbeiten hat die Polizei den Brandort beschlagnahmt und erste Ermittlungen aufgenommen. Am Dach des Kita-Rohbaus entstand Sachschaden.

Weyhe - Verkehrsunfallflucht

Auf dem Parkplatz am Bahnhof in Kirchweyhe ist am Mittwoch zwischen 09 Uhr und 13 Uhr ein Pkw BMW beschädigt worden. Der Verursacher ist vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen den geparkten Pkw geraten. Anschließend flüchtete er, ohne seinen Pflichten nachzukommen. Am BMW entstand ein Schaden von mindestens 1500 Euro. Hinweise nimmt die Polizei Weyhe, Tel. 0421 / 80660, entgegen.

Neuenkirchen bei Bassum - Verkehrsunfall mit Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch gegen 18.10 Uhr in der Sulinger Straße sind insgesamt drei Personen verletzt worden. Ein 29-jähriger Pkw-Fahrer wollte auf der Straße Wenden, übersah dabei aber den fließenden Verkehr. Sein Pkw kollidierte mit dem Pkw eines 38-Jährigen und seiner 33-jährigen Mitfahrerin. Dabei wurde der 38-Jährige schwer und seine Mitfahrerin leicht verletzt. Auch der 29-jährige Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. Sie alle wurden vom Rettungsdienst versorgt und anschließend ins Krankenhaus gebracht. An beiden Pkw entstand Sachschaden.

Kirchdorf - Verkehrsinsel überfahren

Am Mittwochnachmittag gegen 16.00 Uhr ist eine 56-jährige Pkw-Fahrerin in der Steyerberger Straße über eine Verkehrsinsel gefahren und hat Verkehrszeichen und die Bepflanzung zerstört. Die Fahrerin befuhr die Steyerberger Straße aus Richtung Vogtei. Aus noch ungeklärter Ursache übersah sie die Verkehrsinsel und fuhr geradeaus über sie. Die Fahrerin bleib unverletzt, der Pkw war nicht mehr fahrbereit. Der Schaden beträgt ca. 5000 Euro.

Original-Content von: Polizeiinspektion Diepholz, übermittelt durch news aktuell