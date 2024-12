POL-DH: --- Syke - Brandursachenermittlung abgeschlossen

Diepholz (ots) - Eydelstedt - Einbruch in Sportlerheim In der Zeit vom 12.12.24 bis 13.12.24 sind Unbekannte in das Sportlerheim in Eydelstedt, Zum Schierholz, eingebrochen. Die Täter entwendeten diverse Sportbekleidung, darunter auch Trikots mit dem Aufdruck "SV Jura Eydelstedt". Weiter entwendeten die Täter ...

