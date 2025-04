Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Südhessen: Autobahnfahnder stoppten insgesamt 38 Fahrzeuge/Haftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl - Rund 22.000 Euro in Armlehne

Südhessen (ots)

Im Rahmen von Kontrollen auf den im Bereich Südhessen verlaufenden Autobahnen stoppten Zivilfahnder der Polizei aus Südhessen sowie der Polizeipräsidien Mannheim und Rheinpfalz am Donnerstag (10.04.), in der Zeit zwischen 10.00 und 19.00 Uhr, insgesamt 38 Fahrzeuge und nahmen hierbei 71 Personen genauer unter die Lupe.

Die flächendeckenden Kontrollen zur Bekämpfung von Wohnungseinbruch und weiterer Eigentumskriminalität dienten insbesondere dem Ziel, Straftäter nachhaltig zu verunsichern sowie Südhessen und die angrenzenden Gebiete für die Täter "unattraktiv" zu machen.

Insgesamt wurden sieben Ermittlungsverfahren eingeleitet. Die Palette reichte von Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis bis hin zum Verdacht der "Geldwäsche". Ein Kontrollierter wurde von der Staatsanwaltschaft wegen eines laufenden Ermittlungsverfahrens zur Aufenthaltsermittlung gesucht. Gegen einen 34 Jahre alten Autofahrer aus Osteuropa lag ein Haftbefehl wegen besonders schwerem Diebstahl vor. Er wurde festgenommen und in eine Justizvollzugsanstalt gebracht, wo er nun die nächsten rund sieben Monate verbringen wird.

Im Fahrzeug eines 31 Jahre alten Mannes, der in der Vergangenheit wegen Drogendelikten bereits polizeilich in Erscheinung getreten war und den die Fahnder zusammen mit seinem Beifahrer am Nachmittag auf der A 67 bei Büttelborn stoppten, fanden sie rund 20 Gramm Cannabis und einen Joint. In einer Armlehne des Fahrzeugs lagen über 22.000 Euro in bar. Ein Drogentest an den Geldscheinen verlief positiv auf Kokain. Zudem machte der 31-Jährige widersprüchliche Angaben zur Herkunft und Verwendung des Geldes. Das Bargeld wurde von der Polizei sichergestellt. Die Beamten leiteten ein Verfahren wegen des Verdachts der Verschleierung unrechtmäßig erlangter Vermögenswerte ("Geldwäsche") ein.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell