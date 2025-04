Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Darmstadt: Polizist schwer verletzt - 16-Jähriger in Haft

Polizei sucht 2. Täter

Darmstadt (ots)

Gemeinsame Pressemeldung der Staatsanwaltschaft Darmstadt und des Polizeipräsidiums Südhessen

Nachdem ein Polizist am Donnerstag (4.4.) in Eberstadt schwer verletzt wurde (wir haben berichtet), konnte die Kriminalpolizei im Rahmen von intensiven Fahndungsmaßnahmen einen der mutmaßlichen Täter am Donnerstagmittag (10.4.) festnehmen. Aufgrund des dringenden Tatverdachts hatte die Staatsanwaltschaft Darmstadt zuvor bei dem Amtsgericht Darmstadt den Erlass eines Haftbefehls gegen den 16-jährigen Darmstädter beantragt, der bis zu seiner Festnahme untergetaucht war.

Letztendlich konnten Zivilfahnder den Jugendlichen gegen 13.00 Uhr im Elsa-Brandström-Weg festnehmen. Noch am selben Mittag wurde er der Ermittlungsrichterin vorgeführt, die den Vollzug der Untersuchungshaft anordnete. Der Beschuldigte wurde im Anschluss in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

Die Ermittlungen zu dem zweiten Tatverdächtigen dauern weiter an. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei weitere Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder das Tatgeschehen beobachtet haben. Hinweise können beim Kommissariat 35 in Darmstadt unter der Telefonnummer 06151/969-0 gemeldet werden.

Unsere Bezugsmeldung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/4969/6006384

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell