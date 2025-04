Polizeipräsidium Südhessen

POL-ERB: Erbach/Dorf-Erbach: Von Unfallstelle geflüchtet - Polizei sucht Zeugen

Erbach (ots)

Am Donnerstag, den 10.04.2025 in der Zeit von ca. 12:30 - 12:45 Uhr, kam es im Stockheimer Ring in Erbach, auf einem dortigen Parkplatz, zu einem Unfall.

Ein grüner PKW, welcher auf dem Parkplatz in einer Parklücke geparkt war, wurde beim Ein-/Ausparken bzw. Rangieren im Bereich der hinteren Stoßstange angefahren. Hiernach entfernte sich der Fahrer von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell