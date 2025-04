Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Pfungstadt: Polizei kontrolliert im öffentlichen Nahverkehr/Vier Messer, Schlagstock und Stichwerkzeug sichergestellt

Pfungstadt (ots)

Am Bahnhof kontrollierten Beamte der Polizeistation Pfungstadt am Montag (07.04.), in der Zeit zwischen 13.45 und 14.30 Uhr, zwölf Personen hinsichtlich des Verbots des Führens von Waffen und Messern im öffentlichen Personenverkehr. Unterstützt wurden sie hierbei von Kräften der Hessischen Bereitschaftspolizei.

Bei den kontrollierten Personen wurden insgesamt vier Messer, ein selbstgebauter Schlagstock sowie ein Stichwerkzeug in Form eines stark angespitzten Schraubenziehers aufgefunden und sichergestellt. Die Gegenstände befanden sich allesamt griffbereit in Hosentaschen sowie in Bauch- bzw. Umhängetaschen. Auf die betroffenen Personen kommen nun entsprechende Ermittlungsverfahren zu.

Die Anzahl der sichergestellten Messer und der übrigen Gegenstände zeigt, dass die Kontrolltätigkeiten der richtige Ansatz sind. Mitgeführte Messer oder sonstige gefährliche Gegenstände sind regelmäßig Tatmittel bei Gewaltstraftaten. Mit den Kontrollen will die Polizei den Sicherheitsstandard in öffentlichen Verkehrsmitteln erhöhen. Messer und Waffen haben in der Öffentlichkeit und somit auch in Bussen und Bahnen nichts zu suchen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell