Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Ernsthofen

Mühltal: Mehrere Beanstandungen nach Verkehrskontrolle

Ernsthofen / Mühltal (ots)

Ein 41-Jähriger muss sich nach einer Verkehrskontrolle und der vorläufigen Festnahme am Mittwoch (9.4.) in mehreren Verfahren verantworten.

Im Rahmen des Speedmarathons hatten Streifen den Mann aus Mühltal gegen 10.45 Uhr am Ortseingang von Ernsthofen mit 114 km/h anstelle der dort erlaubten 70 km/h gemessen und gestoppt. Bei der anschließenden Überprüfung ergab ein Alkoholtest einen Wert von 0,6 Promille, ein Drogentest reagierte positiv auf THC. Zudem bestand der Verdacht, dass er auch unter dem Einfluss von Medikamenten stand. Da sich der 41-Jährige nicht ausweisen konnte, begleitete die Streife den Mann zu dessen Anschrift. In der Wohnung in Mühltal stießen die Einsatzkräfte unter anderem auf mehrere CO2-Waffen. Fünf davon waren so modifiziert, dass sie als verbotene Gegenstände gelten, sichergestellt wurden und ein Verfahren wegen des Verdachts des Verstoßes gegen das Waffengesetz nach sich ziehen. Zur Blutentnahme kam er im Anschluss mit auf die Wache. An seinem Wagen waren auch frische Unfallspuren über die komplette Beifahrerseite festzustellen. Es ist nicht auszuschließen, dass diese kurz vor der Kontrolle entstanden sein könnten, die Ermittlungen hierzu dauern noch an.

