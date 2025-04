POL-DA: Groß-Gerau: Bibel auf Altar in Stadtkirche angezündet/Zeugen gesucht

Mörfelden-Walldorf (ots) - Ein Mehrfamilienhaus in der Cranachstrße geriet in der Zeit zwischen dem 3. April und Mittwochabend (09.04.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen die ungebetenen Besucher die Tür zu einer Wohnung im 3. Obergeschoss auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie dort ...

