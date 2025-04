Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Mörfelden-Walldorf: Einbruch in Mehrfamilienhaus/Wer kann Hinweise geben?

Mörfelden-Walldorf (ots)

Ein Mehrfamilienhaus in der Cranachstrße geriet in der Zeit zwischen dem 3. April und Mittwochabend (09.04.) in das Visier unbekannter Krimineller. Nach derzeitigem Kenntnisstand brachen die ungebetenen Besucher die Tür zu einer Wohnung im 3. Obergeschoss auf und gelangten so in die Räumlichkeiten. Im Anschluss entwendeten sie dort diverse Schmuckstücke.

Wer verdächtige Beobachtungen gemacht oder andere sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich beim Kommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960 zu melden.

