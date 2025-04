Einhausen (ots) - Am Dienstag (08.04) zwischen 09:00 Uhr und 16:00 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen grauen Cupra Formentor, der in der Straße "Die alte Heckenteilung" geparkt war. Der Sachschaden, an der rechten Seite der Frontstoßstange beträgt mindestens 1500 Euro. Hinweise auf den Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Heppenheim unter der Telefonnummer 06252/706-0 entgegen. ...

