POL-MS: Gefahrgutkontrolle auf der A 30 - Feuerwerkskörper unzureichend gesichert

Einsatzkräfte der Schwerlastgruppe des Verkehrsdienstes der Autobahnpolizei Münster haben am vergangenen Montag (17.03.) ein Sattelzug mit explosiven Stoffen im Bereich Westerkappeln auf der Autobahn 30 in Fahrtrichtung Hannover, auf dem Gelände der Tank- und Rastanlage Brockbachtal Süd, angehalten und kontrolliert. Der 49-jährige Fahrer aus den Niederlanden beförderte insgesamt über 14 Tonnen Feuerwerkskörper nach Deutschland. Bei der Überprüfung der Ladung wurden mehrere beschädigte Versandstücke festgestellt. Die Pappkisten waren dabei teils weit aufgerissen, eingedrückt, durch zu hohe Stapellasten gestaucht und verformt und teils durch Stapellasten nicht mehr ordnungsgemäß verschlossen. In mindestens zwei Fällen waren die Kisten so beschädigt, dass selbst die innenliegenden Verkaufsverpackungen der Feuerwerkskörper aufgerissen waren. Einzelne Feuerwerkskörper rutschten bereits ungehindert aus den Verpackungen. Die Beförderungspapiere, die der Fahrer den Einsatzkräften aushändigte, enthielten teils falsche Angaben und zwingende Angaben fehlten. Der Sattelzug wurde durch die Polizei zu einem nahegelegenen Fachunternehmen in Osnabrück begleitet, sodass eine neue ordnungsgemäße Sicherung der Ladung erfolgen kann. Den Verantwortlichen drohen Ordnungswidrigkeitenanzeigen mit Bußgeldern in drei- bis vierstelliger Höhe.

