POL-MS: Unfallflucht auf der Autobahn 52 - Polizei sucht unbekannten Fahrzeugführer und mögliche Zeugen

Gelsenkirchen (ots)

Am Freitagnachmittag (21.03., 16:25 Uhr) ist es auf der Autobahn 52 in Fahrtrichtung Haltern auf Höhe Gelsenkirchen-Buer zu einem gekommen, bei dem einer der Beteiligten geflüchtet ist. Nach Angaben eines beteiligten 23-jährigen Motorradfahrers befuhr dieser den linken der beiden Fahrstreifen. Ein vor dem Motorradfahrer fahrendes Fahrzeug wechselte von dem rechten Fahrstreifen auf den linken Fahrstreifen. Aufgrund dessen musste der 23-Jährige mit seinem Motorrad nach links ausweichen, um einen Zusammenstoß mit dem Fahrzeug zu vermeiden. Bei dem Ausweichmanöver prallte der 23-jährige Motorradfahrer in die Mittelschutzplanke und verletzte sich dabei leicht. Der unbekannte Fahrzeugführer setzte seine Fahrt fort und flüchtete. Zu einem Zusammenstoß zwischen dem 23-jährigen Motorradfahrer und dem unbekannten Fahrzeugführer kam es nicht. Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein helles Fahrzeug handeln.

Die Polizei bittet Zeugen sowie den unbekannten Fahrzeugführer, sich unter der Rufnummer (0251) 275-0 zu melden.

