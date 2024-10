Polizeidirektion Kiel

POL-KI: 241007.2 Kreis Plön: Mehrere Verkehrsunfälle mit verletzten Personen

Kreis Plön (ots)

Am ersten Oktobersonntag kam es im Kreis Plön zu mehreren Verkehrsunfällen. Sowohl in Löptin, als auch in Hohwacht und in Heikendorf kam es zu Konflikten im Straßenverkehr. Verletzt wurden unter anderem ein Motorradfahrer, eine Pedelec-Fahrerin und ein Kind.

Gegen 13:45 Uhr beabsichtigte die Fahrerin eines Kleinwagens im Bereich Löptin auf die dortige Auffahrt zur A21 einzubiegen. Hierbei übersah die 19-Jährige ein entgegenkommendes Kraftrad mitsamt Sozia. Es kam zu einem Zusammenstoß, bei welchem der 60-jährige Motorradfahrer schwer aber nicht lebensgefährlich verletzt wurde. Er kam in ein Krankenhaus. Die Mitfahrerin blieb unverletzt.

Einige Stunden später, um 16:20 Uhr, übersah ein 58-jähriger Fahrzeugführer beim Einbiegen auf die B 202 in Hohwacht eine kreuzende Pedelec-Fahrerin und touchiert ihr Fahrrad. Die 39-jährige Frau erlitt durch den Sturz leichte Verletzungen am Kopf.

Um 17:01 Uhr kam es in Heikendorf zu einem Zusammenstoß zwischen einem Wohnmobil und einem PKW. Auch hier übersah der 46-jährige Fahrer des Wohnmobils beim Abbiegen den kreuzenden Verkehr. Durch den Zusammenprall wurde der Kleinwagen auf den Gehweg gedrückt und verletzte ein dort mit seinem Vater wartendes 2-jähriges Kind leicht.

Ricarda Blucha

