POL-MA: Heidelberg: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall mit Pkw verletzt

Heidelberg (ots)

Am Sonntag gegen 17 Uhr ereignete sich auf der Kleingemünder Straße in Heidelberg-Ziegelhausen ein Verkehrsunfall zwischen einem Mercedes und einem Fahrradfahrer.

Zur Unfallzeit fuhr ein 24-jähriger Radfahrer auf dem Radstreifen der Kleingemünder Straße in Richtung Neckargemünd. Gleichzeitig war ein 81-jähriger Mercedes-Fahrer in Richtung Heidelberg unterwegs. Als der Mercedes-Fahrer nach links in eine Einfahrt abbiegen wollte, übersah er den Radfahrer und erfasste ihn mit dem Fahrzeug in Höhe der Motorhaube.

Durch den Aufprall wurde der 24-jährige Fahrradfahrer leicht verletzt und von einem Rettungswagen in eine nahegelegene Klinik gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 2.000 Euro.

Das Polizeirevier Heidelberg-Nord nahm den Unfall auf. Der Mercedes-Fahrer muss sich nun wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten.

