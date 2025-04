POL-GG: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Viernheim (ots) - Bislang noch unbekannte Täter haben auf einem Kinderspielplatz mehrere Spielgeräte, eine Tischtennisplatte und eine Sitzbank mit Farbe beschmiert und einen Sachschaden in noch unbekannter Höhe verursacht. Am Mittwoch (02.04.) bemerkten Zeugen auf dem Spielplatz in der Kettelerstraße die Schmierereien, die mittels verschiedenfarbigen Sprayfarben ...

