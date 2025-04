POL-DA: Rüsselsheim: Profi-Fugenschneider von Baustelle gestohlen /Zeugen gesucht

Rüsselsheim (ots) - Kriminelle hatten es auf einen roten Transporter der Marke Citroen in der Rathausstraße in Königstädten abgesehen und daraus mehrere Werkzeuge entwendet. In der Nacht zum Mittwoch (09.04.) brachen sie gewaltsam eine Schiebetür des Fahrzeugs auf und gelangten so ins Innere. Sie flüchteten mit ihrer Beute in unbekannte Richtung. Zeugen, die ...

