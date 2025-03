Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Leichtkraftrad entwendet

Weimar (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag entwendeten Unbekannte ein Leichtkraftrad in der Amalienstraße in Weimar. Das Kraftrad war mit einem Lenkradschloss gesichert und stand auf dem Hinterhof eines Mehrfamilienhauses. Es handelt sich um ein Kraftrad der Marke Vespa Piaggio, Farbe silber mit dem Kennzeichen L-SH64 und hat einen Wert von ca. 6500 Euro. Wer kann Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges bzw. etwaige Täter geben? Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Weimar per Mail unter pi.weimar@polizei.thueringen.de oder telefonisch unter 03643-8820 zu melden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell