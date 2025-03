Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unachtsame Radfahrerin

Jena (ots)

Eine 19-jährige Radfahrerin wurde bei einem Verkehrsunfall am 21.03.2025 in Stadtroda zum Glück nur leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad die Geraer Straße aus Rtg. Kreisverkehr kommend in Rtg. Quirla. In Höhe des Sportplatzes bog die junge Frau spontan nach links ab, ohne sich jedoch davon überzeugt zu haben, daß sie das gefahrlos tun kann. Sie wurde gerade von einem Pkw Opel, gesteuert von einer 63-jährigen Frau, überholt. Die Radfahrerin stieß mit dem Pkw seitlich zusammen, sie zog sich Prellungen und Schürfwunden zu und konnte nach ambulanter Behandlung entlassen werden. Am Pkw entstand Sachschaden.

