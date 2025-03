Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Unfallverursacher flüchtet

Weimar (ots)

Am Donnerstagmittag parkte der Pkw Ford eines 50-jährigen Weimarers ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand in der Freiherr-vom-Stein-Allee. Ein zu dieser Zeit unbekannter Fahrer eines Hyundai befuhr die Freiherr-von-Stein-Allee, aus Richtung Bad Berka kommend, in Fahrtrichtung Berkaer Straße. Aufgrund von Gegenverkehr musste er auf Höhe des Ford nach rechts ausweichen und stieß gegen diesen. Der Unfallverursacher verließ im Anschluss die Unfallstelle ohne seinen Pflichten zur Schadensregulierung nachzukommen. Der Unfall wurde durch einen Zeugen beobachtet, der das Kennzeichen des Hyundai bekannt machte. Im Rahmen der ersten Ermittlungen konnte der 89-jährige Halter zu Hause angetroffen werden, der die Fahrereigenschaft einräumte. An beiden Fahrzeugen entstanden Sachschäden in einer Gesamthöhe von etwa 2500 Euro.

