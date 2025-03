Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: Rückwärts über Kreuzung gefahren

Weimar (ots)

Am Donnerstagvormittag befuhr ein 54-jähriger BMW-Fahrer die Meyerstraße, aus Richtung Brennerstraße kommend, in Richtung Friedrich- Ebert-Straße. An der Kreuzung Meyerstraße / Brehmestraße bog er nach links in die Brehmestraße ab um anschließend die Kreuzung komplett rückwärts zu überqueren, da er im unteren Bereich der Brehmestraße einparken wollte. Zeitgleich befuhr ein 43-jähriger Peugeot-Fahrer die Meyerstraße ebenfalls in Richtung Friedrich-Ebert-Straße. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision beider Fahrzeuge. Verletzt wurde niemand. An beiden Fahrzeugen entstand unfallbedingter Sachschaden.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Jena, übermittelt durch news aktuell