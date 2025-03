Landespolizeiinspektion Jena

LPI-J: verletzter Pkw-Fahrer

Jena (ots)

Leicht verletzt wurde ein 22-jähriger Mann bei einem Verkehrsunfall am 22.03.2025. Er war mit seinem Pkw Nissan gegen 20:20 Uhr auf der L 1077 aus Neustadt/Orla kommend in Rtg. Wolfersdorf, Saale Holzland Kreis, unterwegs. Am Ausgang einer Linkskurve verlor er die Kontrolle über seinen Pkw, kam nach links von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich. Bis zum Eintreffen der Rettungskräfte wurde er von Ersthelfern versorgt; im Nachgang stellte sich heraus, daß der Mann nur leicht verletzt wurde. Am Pkw entstand Totalschaden.

