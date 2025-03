Feuerwehr Dinslaken

FW Dinslaken: Feuerwehrnachwuchs wird ausgebildet

Dinslaken

Am vergangenen Wochenende ist die Truppmann-Lehrgang der Feuerwehr Dinslaken mit 16 Teilnehmerinnen und Teilnehmern gestartet. Dabei lernen die Kameradinnen und Kameraden, die wichtigsten Grundlagen, um bei der Freiwilligen Feuerwehr in den Einsatz gehen zu können. Traditionell verbringen die Anwärter das erste Wochenende, als Kennenlernwochenende, zum Start gemeinsam.

8 Betreuerinnen und Betreuer unter der Leitung des stellvertretenden Leiters der Feuerwehr Karl Segerath hatten ein spannendes Programm vorbereitet. Nach dem Frühstück ging der Marsch zur Unterkunft los. Unterwegs galt es einige Aufgaben im Team zu bewältigen, sodass unter anderem auch der Rotbach überquert werden musste. An der Unterkunft wurde sich dann mit ersten Inhalten zur Feuerwehr auseinandergesetzt und das Essen und die Schlafplätze vorbereitet.

Diese Aufgaben bzw. gruppendynamischen Übungen sorgen dafür, dass das Teambuildung unterstützt wird. So lernen die Teilnehmer, dass bei der Feuerwehr der Erfolg nur gemeinsam erreicht wird. Am Samstagabend stellten sich die Löschzugführer der Einheiten Stadtmitte, Eppinghoven und Hiesfeld sowie aus dem Hauptamt den Lehrgangsteilnehmern vor, damit nach dem Lehrgang auch der Übergang in die Einsatzabteilung der Löschzüge gut funktioniert.

Am Sonntag-Vormittag stand nach der Wahl des Obmanns abschließend der Rückmarsch auf dem Plan. In den nächsten Wochen lernen die Lehrgangsteilnehmer dann die Grundlagen der Feuerwehr und schließen im April das zweite von vier Modulen mit einer Prüfung ab. Das erste Modul wurde bereits dezentral in den jeweiligen Löschzügen vermittelt. Der Großteil der diesjährigen Lehrgangsteilnehmer stammt quasi aus der eigenen Jugend. Dies zeigt die gute Nachwuchsförderung durch die Jugendfeuerwehr Dinslaken.

Feuerwehr Dinslaken