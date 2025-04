POL-DA: Ober-Ramstadt: Diebstahl von Wasserkisten endet mit Blutentnahme durch Polizei

Pfungstadt (ots) - Eine Gaststätte in der Eberstädter Straße geriet am Donnerstagmorgen (10.4.) ins Visier Krimineller. Die bislang unbekannten Täter brachen zwischen 5.40 und 6.00 Uhr ein Fenster auf, um so in den Gastraum zu gelangen. Dort hebelten sie zwei Spielautomaten auf, entwendeten daraus das Bargeld und flüchteten im Anschluss mit ihrer Beute im ...

