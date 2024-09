LPI-NDH: Wilder Ritt durch Bleicherode

Nordhausen (ots) - Zu Recht wütend waren in Bleicherode am Samstag die Besitzer einiger Automobile. Vom Kulturhaus in der Brückenstraße bis in die Oberstadt und quer durch das AWG-Viertel um die Karl-Liebknecht-Straße hatte es in der Nacht zum Samstag jemand auf die Reifen abgestellter Fahrzeuge abgesehen. In der Max-Planck-Straße wurden vier Autos beschädigt und in der Lindenstraße kamen auch noch einige hinzu. ...

mehr