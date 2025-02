Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Verkehrsunfall mit Linienbus - Fahrgast verletzt

Heidelberg (ots)

Am Samstagmittag, gegen 13:15 Uhr, ereignete sich in der Bergheimer Straße in Heidelberg ein Verkehrsunfall, bei dem ein Fahrgast eines Linienbusses verletzt wurde. Der 28-jährige Unfallverursacher, der mit seinem Hyundai in Richtung Kirchstraße abbiegen wollte, missachtete den Vorrang des herannahenden Linienbusses. Um eine Kollision zu vermeiden, bremste der Busfahrer abrupt ab. Obwohl es zu keinem Zusammenstoß kam, stürzte eine 24-jährige Frau, die sich im Bus befand durch die Vollbremsung und verletzte sich leicht im Schulterbereich sowie am Knöchel. Die verletzte Person wurde für weitere Behandlungen durch einen Rettungswagen in eine Klinik gebracht. Der Verkehrsdienst Heidelberg hat die Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell