POL-MA: Hochrisiko-Fußballspiel zwischen SV Waldhof Mannheim gegen FC Hansa Rostock verlief friedlich

Heidelberg (ots) - Im Laufe des gestrigen Freitagmittags kam es in der Neuen Schlossstraße in Heidelberg zu einer Serie von Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zerkratzten überwiegend die Fahrzeugseiten, vermutlich mittels einem spitzen Gegenstand, an mindestens fünf Pkw. Der dadurch entstandene ...

