Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg-Altstadt: Mehrere Pkw beschädigt - Zeugen gesucht

Heidelberg (ots)

Im Laufe des gestrigen Freitagmittags kam es in der Neuen Schlossstraße in Heidelberg zu einer Serie von Sachbeschädigungen an mehreren geparkten Fahrzeugen. Ein oder mehrere bislang unbekannte Täter zerkratzten überwiegend die Fahrzeugseiten, vermutlich mittels einem spitzen Gegenstand, an mindestens fünf Pkw. Der dadurch entstandene Sachschaden kann bislang noch nicht beziffert werden. Weitere Geschädigte oder Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

