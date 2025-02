Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Notlage vorgetäuscht und Geld erbeutet - Polizei sucht Zeugen

Heidelberg (ots)

Am gestrigen Freitag, gegen 15:00 Uhr, wurde der spätere Geschädigte auf dem Heidelberger Bismarckplatz, von einem unbekannten englischsprachigen Täter angesprochen. Dabei gab der unbekannte Täter vor, selbst bestohlen worden zu sein und sich deshalb in einer finanziellen Notlage zu befinden. Zur Abwendung dieser Notlage, bat der Beschuldigte den Geschädigten um Auszahlung von 1.000Euro, nachdem diese angeblich auf das Konto des Geschädigten überwiesen wurden. Der hilfsbereite Geschädigte stimmte zu, hob an einem nahegelegenen Bankautomaten die Summe ab und übergab sie dem Beschuldigten, nachdem dieser seinerseits eine angebliche Onlineüberweisung auf das Konto des Geschädigten vorzeigte. Anschließend verließen beide die Bank in Richtung Friedrich-Ebert-Platz. Allmählich beschlich den Geschädigten ein ungutes Gefühl und bat deshalb den Beschuldigten ihm das Geld zurück zu geben und die Transaktion abzubrechen. Der Beschuldigt erklärte, dass dies nicht mehr möglich sei und entfernte sich mit einem Fahrzeug mit einer britischen Zulassung. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bisher erfolglos. Der Beschuldigte kann wie folgt beschrieben werden: männlich, 170-180cm groß, nannte sich "Sam Walker", sprach englisch mit britischem Akzent, trug kurze blonde Haare, keinen Bart und war bekleidet mit einem dunkelblauen Sweatshirt und einer dunklen Hose. Das Fahrzeug, in welches der Betrüger einstieg, war ein grauer Volvo mit gelben Kennzeichen (vermutlich britische Zulassung, beginnend mit den Buchstaben AF), ein Kombi-Modell mit 5 Türen und ein Rechtslenkerfahrzeug. Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu der Person oder dem Fahrzeug geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Heidelberg-Mitte unter der Telefonnummer 06221/1857-0 zu melden.

