Polizeipräsidium Südhessen

POL-DA: Speedmarathon 2025 - Bilanz der Polizei Südhessen

Südhessen

Die südhessische Polizei zieht nach dem diesjährigen Speedmarathon Bilanz: An 70 Messstellen wurden im Zeitraum von 6 bis 22 Uhr mit 231 Beamtinnen und Beamten sowie Bediensteten der Kommunen über 50.000 Fahrzeuge gemessen. Hierbei konnten die Ordnungshüter 2101 Verstöße feststellen. Dies entspricht einer Beanstandungsquote (Verhältnis von Fahrzeugen, die zu schnell fuhren, im Vergleich zu allen gemessenen Fahrzeugen) von 4,2 Prozent.

Die drei schnellsten Raser stellte die Polizei auf der Bundesautobahn 67, in Viernheim und in Darmstadt fest.

Auf der Bundesautobahn 67 zwischen Büttelborn und Darmstadt konnte ein Auto mit einer Höchstgeschwindigkeit von 165 km/h (nach Toleranzabzug) bei erlaubten 100 km/h festgestellt werden.

Im Bereich Viernheim fuhr ein weiteres Fahrzeug mit einer Höchstgeschwindigkeit von 162 km/h (nach Toleranzabzug) bei erlaubten 100 km/h.

Beide Wagenlenker erwartet ein Bußgeld in Höhe von 600 Euro, 2 Punkte in Flensburg sowie 2 Monate Fahrverbot.

In Darmstadt stoppten die Einsatzkräfte einen unrühmlichen Spitzenreiter auf der Bundesstraße 3 im Bereich der Karlsruher Straße. Der 22-jährige Fahrer fuhr bei erlaubten 100 km/h mit 157 km/h (nach Toleranzabzug) in die Arme der Ordnungshüter. Ihn erwartet eine Geldbuße in Höhe von 480 Euro, zwei Punkte in Flensburg und ein Monat Fahrverbot. Eine weitere Besonderheit: Der Fahrer befindet sich noch in der Probezeit und muss aufgrund des Verstoßes mit weiteren Konsequenzen rechnen.

Die Polizei dankt ausdrücklich all jenen, die sich an die Verkehrsregeln halten, ihre Geschwindigkeit anpassen und so dazu beitragen, schwere Unfälle zu reduzieren und letztlich Leben zu retten.

Wenn Sie zu schnell fahren, denken Sie immer daran: Geschwindigkeit ist die häufigste Unfallursache bei schweren und tödlichen Unfällen und kann über Leben und Tod entscheiden. Wir wollen, dass alle Verkehrsteilnehmenden sicher ans Ziel kommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell